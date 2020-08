Conte: “Mai visto un Lukaku così. Grande Inter, vogliamo il massimo”

martedì 11 Agosto 2020.

Conte: “Mai visto un Lukaku così. Grande Inter, vogliamo il massimo”

Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria sul Bayer: “Grande aiuto dai compagni, ma Romelu in passato non era arrivato a questi livelli. Noi non ci accontentiamo”



