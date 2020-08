Crotone: “È necessario che il Museo di Capocolonna venga riaperto e valorizzato come merita in tutta la sua bellezza”

Affermano in una nota Antonio Parrotta, Danila Esposito, Antonio Scerra, Antonio Galardo, Giuseppe Silipo, Antonio Palermo, Tatiana Risoleo, Pasquale Alessi e tanti altri cittadini che amano Crotone

La Redazione

Crotone,

martedì 11 Agosto 2020.

Ai microfoni

di Giovanni Monte denunciamo e presentiamo ai cittadini crotonesi la grave

situazione del Museo Archeologico Nazionale e di Capocolonna. Quest’ultimo non

ha mai riaperto. Quello di Via Risorgimento è una struttura precaria, che

accoglie il Tesoro di Hera, ora a rischio!

“Ad agosto

il Museo di Capocolonna è chiuso per carenza di personale” riferisce Antonio

Parrotta “non devono essere solo quattro persone interessate alla questione del

Museo altrimenti poi è inutile lamentarsi”.

“Al primo

piano del Museo di Via Risorgimento vi è il Tesoro di Hera e il prezioso

DIADEMA che ci ha richiesto tutto il mondo e, fortunatamente, è rimasto qui”

queste le parole di Danila Esposito che incalza “vorrei fare appello alla

Dottoressa Cucciniello a capo dell’intera struttura organizzativa museale.

Abbiamo inviato tante e-mail alle quali non è seguita alcuna risposta”.

In questi

giorni ci sorprende e ci da forza l’intervento della Senatrice Margherita

Corrado in merito alla situazione dei Musei di Crotone.

“La

Dottoressa Corrado la pensa come noi. A questo punto cerchiamo il suo aiuto e

lo pretendiamo” dice Parrotta mentre Antonio Scerra si esprime in tal senso

“l’impianto anti-incendio non esiste ed è obbligatorio nelle strutture

pubbliche” e continua “la storia appartiene a noi, non alla Sovrintendenza”.

Scerra afferma inoltre con grinta che, se i dirigenti non sono adatti al

mantenimento e alla gestione delle due strutture museali, hanno il dovere di

dimettersi dall’incarico.

“Noi

crotonesi dobbiamo svegliarci! Riunirci” dice Parrotta.

“Ci

aspettiamo di essere ascoltati e che i Parlamentari, la Dottoressa Cucciniello,

il Dottore Aversa si ricordino che il Museo Archeologico Nazionale è l’unica

struttura ancora aperta” conclude Danila Esposito.

È importante

che si continui a parlare della spinosa questione e che venga trovata una

soluzione per adeguare il Museo Nazionale secondo le normative anti-Covid

ripristinando il sistema d’aria condizionata e controllare quello

anti-incendio.

È necessario

anche che il Museo di Capocolonna venga riaperto e valorizzato come merita in

tutta la sua bellezza.

Non lasciateci soli!

© RIPRODUZIONE RISERVATA