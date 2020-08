Il candidato a sindaco Danilo Arcuri interviene su Antica Kroton e Castello Carlo V

La nota del candidato a sindaco Danilo Arcuri

La Redazione

Crotone,

martedì 11 Agosto 2020.

Artifizi

amministrativi, a questo si tenta di ricorrere per perpetrare un nuovo

scippo a danno della città di Crotone ad opera di chi non è stato eletto

e non rappresenta Crotone ed i crotonesi.Mi

riferisco ai fondi, oltre un milione di euro, che qualcuno vuole

sottrarre al progetto Antica Kroton per pagare la bonifica da effettuare

nel Castello Carlo V, che è bene di proprietà dello Stato!

Un

paradosso nostrano, voler con i fondi della Regione, destinati e

vincolati alla valorizzazione del nostro patrimonio archeologico,

storico e architettonico, coprire le mancanze dello Stato e del Mibact.

Oltre

ad essere un’operazione moralmente scorretta, si devono sottolineare ed

evidenziare dubbi, forti dubbi, sulla legittimità del percorso

amministrativo.

La

normativa europea, recepita dall’ordinamento italiano, è chiara: le

bonifiche sono a carico dei soggetti responsabili, che devono essere

individuati con procedure specifiche, il cosiddetto principio “chi

inquina paga”!

E allora come si giustifica questa distrazione delle risorse?

Si

è perso troppo tempo, ed a questo ora si vuole, si vorrebbe, aggiungere

anche la beffa della sottrazione di risorse già di Crotone e per

Crotone?

Antica

Kroton è il primo progetto pilota di rigenerazione urbana che mette al

centro l’importante valore identitario di Crotone, ed è per questo che

ciascuno di noi, ognuno per competenza e responsabilità , deve difenderlo

e vigilare affinché nessuno lo svuoti, né svilisca il valore e

l’importanza strategica culturale ed economica.

Antica Kroton è un’opportunità per la città , la bonifica del Castello è un dovere del ministero!

Il Mibact dovrebbe, finalmente iniziare a fare la propria parte per la tutela del nostro patrimonio storico ed identitario.

Si

adoperi per portare avanti i progetti di sua competenza previsti dal

progetto Antica Kroton, invece di cimentarsi in giravolte e capriole

amministrative e burocratiche pur di sfuggire alla proprie

responsabilità !

© RIPRODUZIONE RISERVATA