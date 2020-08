Il Cosenza calcio sceglie ancora una volta San Giovanni in Fiore per il ritiro

Ancora a San Giovanni in Fiore il ritiro dei rossoblu

San Giovanni in Fiore,

martedì 11 Agosto 2020.

Straface, Belcastro Cosenza calcio

“Per il IV anno consecutivo San Giovanni in Fiore ospiterà il ritiro

precampionato del Cosenza Calcio. Il “Valentino Mazzola” è stato

beneaugurante per i rossoblu che, conquistata la serie B, ne hanno

confermato la permanenza scrivendo, per come ha detto mister Occhiuzzi,

una bellissima pagina di sport che rimarrà negli annali dei Lupi”. Lo

annuncia con entusiasmo l’assessore allo sport della città di

Gioacchino, Leonardo Straface, che si è speso molto affinchè il Comune

potesse raggiungere l’accordo con la società .

“Il “Valentino Mazzola” è pronto ad accogliere i rossoblu – prosegue

Straface – Dopo la sostituzione delle reti, sono state installate anche

le nuove panchine, mentre è costante la cura dell’erbetta. Investire

nello sport, infatti, per quanto ci riguarda significa anche potenziare

le strutture sportive comunali al fine di renderle appetibili alle

societĂ sportive per la preparazione dei propri atleti. Sono convinto,

infatti, che rappresentare in questo settore un punto di eccellenza

qualificherebbe anche la promozione turistica del nostro territorio,

perchè ci aiuterebbe a proiettarne all’esterno una immagine nuova e

positiva. Non a caso, in questi anni abbiamo lavorato molto per creare

le condizioni economiche ottimali per risanare tutte le nostre

strutture sportive, operando,in primis, il risanamento delle casse

comunali. Oggi, infatti, con un risultato di amministrazione pari a 4

milioni di euro, si potrĂ investire per creare un vero e proprio

comprensorio dello Sport nell’altopiano silano con San Giovanni in Fiore

che potrĂ giocare un ruolo da protagonista. Oltre al Valentino Mazzola,

per esempio, abbiamo anche un impianto in buone condizioni a Lorica

che, adeguatamente risistemato, potrebbe raddoppiare la capacitĂ di

ospitare squadre di calcio”.

“Come negli anni passati – conclude l’assessore Straface –

attenderemo l’arrivo dei rossoblu previsto nell’ultima decade di agosto

per accoglierli e festeggiarli con l’affetto di sempre”.

