Lukaku, gol e record: “Ma l’uomo partita è Barella, gran giocatore”

La Redazione24

,

martedì 11 Agosto 2020.

Lukaku, gol e record: “Ma l’uomo partita è Barella, gran giocatore”

Il belga, 31 reti stagionali, è a -3 dal primo Ronaldo interista e segna da nove partite di fila in Europa League: nessuno come lui. “Ora sono tutte finali, non dobbiamo sbagliare”



