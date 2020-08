Scioglimento Comune Cutro: nominata la terna commissariale Mannino, Bonfissuto e Consolo

Lo rende noto la Prefettura di Crotone

La Redazione

Cutro,

martedì 11 Agosto 2020.

A seguito della riunione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto che ha deliberato lo scioglimento, del Consiglio Comunale di Cutro, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, dove lo scorso 3 luglio il consiglio comunale di Cutro era stato sospeso dopo le dimissioni irrevocabili del sindaco Salvatore Divuono.

La Prefettura rende noto che il predetto Comune sarà amministrato, ai sensi della soprarichiamata norma, per i prossimi 18 mesi da una terna commissariale composta dal Prefetto in quiescenza dott. Domenico Mannino, dal Viceprefetto in quiescenza dott. Girolamo Bonfissuto e dal Funzionario economico – finanziario dott. Emiliano Consolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA