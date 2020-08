De Ligt si opera alla spalla destra: tre mesi fuori. Torna a novembre

La Redazione24

,

mercoledì 12 Agosto 2020.

L’operazione in settimana per risolvere un problema trascinato per molti mesi. Il nuovo tecnico lo vede come un pilastro



