Effetto Pirlo su Tonali: la Juve tenta l’affondo, ma l’Inter resta in pole

I nerazzurri sono certi di avere in mano il 2000 più desiderato d'Italia, ma Paratici non molla e tampina Cellino, magari per una proposta più alta oppure per un gioco al rialzo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 12 Agosto 2020.

I nerazzurri sono certi di avere in mano il 2000 più desiderato d’Italia, ma Paratici non molla e tampina Cellino, magari per una proposta più alta oppure per un gioco al rialzo



