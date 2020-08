Inter, in semifinale c’è lo Shakhtar: 4-1 al Basilea. Passa anche il Siviglia

La Redazione24

,

mercoledì 12 Agosto 2020.

Inter, in semifinale c’è lo Shakhtar: 4-1 al Basilea. Passa anche il Siviglia

Saranno gli ucraini gli avversari dei nerazzurri lunedì per un posto in finale dopo il successo sugli svizzeri firmato da Junior Moraes, Taison, Alan Patrick e Dodò. Per lo United ci sono gli spagnoli: 1-0 sul Wolverhampton con gol di Ocampos nel finale



