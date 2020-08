La Juve cerca casa a Bernardeschi. Puntare i piedi per restare? Non è Dybala…

La Redazione24

,

mercoledì 12 Agosto 2020.

La Juve cerca casa a Bernardeschi. Puntare i piedi per restare? Non è Dybala…

Costato 40 milioni più bonus, l’ex viola è stato inserito dai bianconeri in tante trattative, dal Chelsea alla Roma, fino al Napoli. Dove intanto si sta cercando di liberare un posto per accogliere Gabriel dal Lille



