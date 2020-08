Ritocchi o vera rivoluzione? Ecco perché la Juve può sacrificare Dybala

La Redazione24

mercoledì 12 Agosto 2020.

Ritocchi o vera rivoluzione? Ecco perché la Juve può sacrificare Dybala

Il Covid condiziona i piani: il bilancio non offre grandi margini d’azione. Ma in caso di maxi offerta Paulo non è incedibile. E il mercato cambierebbe



