Spezia da favola! Batte 3-1 il Chievo e vola in finale per la prima volta Galabinov, Maggiore e Nzola ribaltano il 2-0 subìto all’andata, sfideranno una tra Frosinone e Pordenone (si gioca il 16 e il 20 agosto). Nel finale Leverbe trasforma il rigore per i veneti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 12 Agosto 2020.

