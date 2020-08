Vlasic verso il Napoli. Blanka, sorella e star dell’atletica, l’aveva detto: “Sarà più famoso di me”

Vlasic verso il Napoli. Blanka, sorella e star dell’atletica, l’aveva detto: “Sarà più famoso di me” La campionessa del salto in alto durante una visita alla Gazzetta aveva garantito per il fratellino, che ora potrebbe arrivare in Italia: “Sfonderà” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 12 Agosto 2020.

Vlasic verso il Napoli. Blanka, sorella e star dell’atletica, l’aveva detto: “Sarà più famoso di me”

La campionessa del salto in alto durante una visita alla Gazzetta aveva garantito per il fratellino, che ora potrebbe arrivare in Italia: “Sfonderà”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA