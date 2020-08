77° anniversario dell’affondamento della Nave Lince a Cirò Marina: depositata bandiera tricolore sul fondo del mare

77Ā° anniversario dell’affondamento della Nave Lince a CirĆ² Marina: depositata bandiera tricolore sul fondo del mare

Lā€™evento programmato dallā€™Associazione Idea, di Leonardo Fuscaldo, doveva avere ben altra visibilitĆ ed emozione

Oscare Grisolia

CirĆ² Marina,

giovedƬ 13 Agosto 2020.

Era prevista infatti una cerimonia che si sarebbe dovuta svolgere in mare, dove era stata affondata lā€™orami famosa ā€œNave LINCE”. La mancata concessione autorizzativa della Capitaneria di Porto di Crotone, causa Covid 19, ha i quindi impedito lo svolgersi della manifestazione cosƬ come programmata. Una ricorrenza che avrebbe dovuto rispondere ai tanti che chiedono ā€œ ove si trova la piramide dedicata ai caduti del Lince e ai quali viene data una risposta approssimativa del tipo ā€œvicino al tubo tra i due stabilimenti balneariā€, a quelli piĆ¹ esperti la posizione come da GPS latitudine 39Ā° 24′ 9.30″ N – longitudine 17Ā° 8′ 41.2l”E, dati indecifrabili per turisti e comuni mortali.ā€ ƈ per dare queste risposte,anche in periodo di lockdown, qualcuno non si ĆØ dimenticato di commemorare le vittime di quel tragico episodio della seconda guerra mondiale che vide come teatro di guerra CirĆ² Marina. Il siluramento della Torpediniera ā€œLinceā€ ā€“ UnitĆ navale della Regia Marina incagliatasi a CirĆ² Marina il 04.08.1943, silurata dal sommergibile Ultor ed affondata il 28.08.1943. A ricordare lā€™vento questā€™anno, la Wase Italia, scuola subacquea Lo Squalo del Dott. Laratta e lā€™associazione Idea del Presidente Fuscaldo che il 12 agosto scorso, alle ore 12.00 hanno onorato i caduti e ricordato il 77Ā° anniversario dellā€™evento, che prevedeva con una breve immersione atta a rendere omaggio ai caduti della stessa unitĆ militare, con la deposizione di una bandiera tricolore sul fondo, nei pressi del cippo commemorativo giĆ collocato sul fondale dellā€™area interessata in occasione del settantesimo anniversario dellā€™affondamento. Lā€™Associazione IDEA aveva predisposto una boa gavitello atta a segnalare la presenza dello stesso cippo commemorativo a cura del team di subacquei composto oltre che da Laratta storico ā€“ archeologo subacqueo collaboratore esterno Sopr. BB.AA Calabria e responsabile della stessa immersione, da Pasquale Trabucco, Ernesto Salerno e Domenico Schiavone, tutto personale in possesso di regolare brevetto subacqueo ricreativo. Mentre Fuscaldo con maschera e pinne avrebbe voluto lanciare un nuovo messaggio con lo slogan ā€œI Love Snorkelinā€ ā€œin fondo al mare cā€™ĆØ un mondo da esplorare. . . tra storia, sport e culturaā€. Questo evento voleva anche avere lo scopo di divulgare e far conoscere al pubblico lā€™ordinanza nr. 97 /2019 della Capitaneria Di Porto- Guardia Costiera Crotone, che vige dal 14.08.2019 in questo sito archeologico censito dal MIBAC e che vieta ogni tipo di pesca, ogni attivitĆ d’immersione che preveda l’utilizzo di bombole, vieta altresƬ navigare, ancorare e stazionare con qualunque unitĆ sia da diporto che ad uso professionale. Una manifestazione significativa che come dicevamo non si ĆØ potuta svolgere per come copra illustrato ma che avrebbe voluto avere come messaggio ultimo, ponendo la bandiera tricolore sul fondale accanto alla piramide commemorativa. Tutto quanto su esposto ĆØ stato comunque illustrato e spiegato presso la sede del Museo Marino gestito dallā€™ANMI di Crotone e dalla Sezione di CirĆ² Marina, dalla Lega Navale Italiana sezione di CirĆ² Marina con la supervisione nellā€™operazione della Guardia Costiera ā€“ Capitaneria di porto di CirĆ² Marina e del MiBAC – Gruppo Archeologi Calabria. A conclusione della ricorrenza, Leonardo Fuscaldo e gli organizzatori hanno voluto ringraziare ā€œper la vicinanza e per i lodevoli consigli e contributi donati alla giornata, Roberto Falvo, promotore del comitato pro museo del mare e Pasquale Martire che oltre ad essere Presidente della Lega Navale ĆØ anche esperto di mare. A tutti quindi lā€™invito di rispettare lā€™ordinanza e di amare..il mare e la sua storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA