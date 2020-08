Crotone, Kinder Tennis Trophy under 16: Domenico Pitingolo si qualifica per il Master

Domenico Pitingolo esordirĂ mercoledì 19 agosto all’Accademia Max Giusti contro Pizza Michele del Tennis Club Agropoli

Crotone,

giovedì 13 Agosto 2020.

Grande soddisfazione per Domenico

Pitingolo, classe 2005, che si qualifica per il Master Finale di Roma che si

svolgerĂ dal 19/8 al 27/8 presso l’Accademia Max Giusti ed il Kipling Tennis

Team al quale parteciperanno i migliori 50 giocatori under 16 nazionali del

Tennis Trophy Fit Kinder Joy of Moving 2020, circuito nazionale giovanile di

tennis per ragazzi e ragazze dai 9 ai 16 anni.

Domenico Pitingolo, giĂ finalista

nel 2017 del Torneo Kinder Trophy under 12 e vincitore nel 2019 del Torneo

nella categoria under 14, è atleta tesserato del Tennis Club Valentino ed

allenato dagli istruttori Adriano ed Anna Pirillo.

Sorteggiati gli accoppiamenti,

sono stati resi noti l tabelloni delle varie categorie e gli orari di gioco

delle prime due giornate.

Domenico Pitingolo esordirĂ mercoledì 19 agosto, alle 15:30, presso l’Accademia Max Giusti contro Pizza Michele del Tennis Club Agropoli.

