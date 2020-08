Gran Galà Acs Magazine: un brindisi alla bellezza

Gran GalĂ Acs Magazine: un brindisi alla bellezza

Padron di casa della kermesse, organizzata dall’Associazione Centro Spettacolo presieduta da Gino Foglia, e patrocinata da MIBACT, Regione Calabria, è stato Diego Sanchez, attore e cantante napoletano

Crotone,

giovedì 13 Agosto 2020.

Non solo cultura e innovazione, ma anche spettacolo e grandi ospiti al Gran

Gala ACS Magazine, presentato e sostenuto da Erbagil, una serata

indimenticabile tra riconoscimenti e momenti di spettacolo, con una madrina di

eccezione che l’ha resa, come lei, stellare: Valeria Marini.

Una prima Edizione firmata Erbagil, durante la quale siamo stati travolti e

coinvolti da innovazione tecnologica e medica, accompagnate da arte e

spettacolo… La seratabha incantato gli spettatori, nel rispetto delle norme

anti-covid, nella splendida cornice del Best Western Hotel di Crotone.

Ad inizio serata la Erbagil srl ha allietato gli ospiti in sala presentando

La Filosofia Aziendale 100% Made in Italy e le pietre miliari alla base del

successo dell’azienda Sannita.

A presentare l’azienda a 360° sono stati il Dottor Vincenzo Benevento,

Fondatore Erbagil srl, e la Dottoressa Gilda Benevento, Socia Erbagil srl, che

ha illustrato l’innovazione del Brevetto Ozoile “Bioinduttore e Microbicida”

alla base di tutti i medical device.

Ad avvalorare l’innovazione e i concetti espressi dai due esponenti

aziendali sono state le valutazioni cliniche sui prodotti Rigenoma con Ozoile

nella Wound Care del celeberrimo Dottor Professor Francesco Giacinto,

coordinatore nazionale per le attivitĂ regionali di AIUC e referente per la

Vulnologia ASP Cosenza che lo rendono un vero e proprio “orgoglio calabrese”.

A rendere ancor piĂą frizzante la serata “Un brindisi alla Bellezza.®”,

Falanghina del Sannio DOP Spumante Extra Dry e Spumante Brut by Erbagil, un

sapore unico che ha estasiato gli invitati per tutta la serata, portando

allegria e spensieratezza agli ospiti presenti .

La serata si è aperta con Maria Chiara Barbieri al Violino e Cristina

Sciabbarrasi , in una performance elegante con le ali di Iside.

Molti gli ospiti a seguire: Pasquale Sculco, in arte Carboidrati, noto per

la sua partecipazione ad Amici ed al successo televisivo (Questi Uomini), che

ha presentato il suo nuovo ed ultimo progetto… da X-factor Santino Cardamone,

che ci ha inebriato con il suo forte carisma , travolgendo tutti i presenti…

e di nuovo la poliedrica Cristina Sciabbarrasi danzatrice, attrice e cantante.

Diversi momenti di alta moda hanno illuminato la serata, grazie alle bellissime

modelle e agli abiti da sogno presentati da Evelyn Boutique.

Oltre i numerosi attimi di spettacolo, molti sono stati i riconoscimenti a

carriere illustri , professionisti impegnati a diffondere innovazione e

rivoluzione medico sanitaria, ma anche imprenditoriale.

Il primo riconoscimento, firmato Erbagil, e consegnato dalla Dottoressa

Gilda Benevento, è stato dedicato al Dott. Prof. Francesco Giacinto, per il suo

straordinario contributo nella cura delle Lesioni Cutanee.

Un secondo riconoscimento , sempre targato Erbagil e consegnato dal Patron

dell’azienda Dottor Vincenzo Benevento, ha visto premiato l’imprenditore Simone

Vezzoli per l’imminente uscita della special edition “Deorum”, uno spumante di

Falanghina impreziosito con Oro Alimentare 24 Carati: bollicine accompagnate e

impreziosite da microgranuli dorati che incantano lo sguardo e arricchiscono

l’anima.

ACS Magazine ha presentato nell’occasione, il giornale online. Il concept

alla base è quello di voler condividersi gli uni con gli altri, mantenersi in

contatto…ma anche riconoscere ed apprezzare l’impegno e il coraggio che si

celano dietro ogni sforzo e dietro ogni idea.

Arte ,cultura e spettacolo divengono i protagonisti delle storie che si

raccontano, ponendo un accento sulla spensieratezza, sulla curiositĂ e sulle

novitĂ …

Tanta voglia di comunicare con la speranza che questa voglia travolga il

maggior numero di persone, così che idee e iniziative diventino

rivoluzionari.

Anche ACS ha voluto premiare personalità di rilievo come, l’imprenditore

Antonio Senatore, premiato dal presidente di confindustria Professore Mario

Spanò.

A seguire il presidente dell’ASL della provincia di Crotone AVV. Francesco

Masciari, premiato dal presidente della CAI SERVICE Dott. Cesare Spanò.

Un altro riconoscimento importante è stato consegnato al Dottor Francesco

Raponi, per la sua determinazione alla diffusione dell’ozonoterapia , oggi

tecnica di rilievo per la cura di molte patologie. Il riconoscimento è stato

consegnato dal maestro orafo Gerardo Sacco, accompagnato dalla regina della

serata Valeria Marini.

A conclusione il taglio della torta, costellata da “Un brindisi alla Bellezza.®

By Erbagil” protagonista della serata. Un brindisi alla bellezza della

vita, della serenitĂ e della buona compagnia…ma soprattutto un brindisi

all’imprenditorialitĂ che lotta per migliorare il sociale..

Un Gran GalĂ , che come ha detto lo stesso Dottor Vincenzo Benevento, diviene il

simbolo della ripartenza del tessuto economico sociale, portavoce della voglia

di ricominciare , uniti, verso la rinascita .

Hanno collaborato:



Per le fotografie, Mena Romio

Per le riprese, Salvatore Giovinazzo

Le interviste a cura di Anna

Celestino

E Maria Luisa Lo Monte

Per le coreografie Antonella Papaleo

Riviste, immagini e interviste per

RTT e MEDIASUD e Player TV

