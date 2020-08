Perez negativo al Covid-19: torna in pista al Montmelò

Perez negativo al Covid-19: torna in pista al Montmelò Il messicano della Racing Point supera il tampone e in Spagna si riprende la sua monoposto dopo due GP di assenza in cui era stato sostituito da Hulkenberg continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 13 Agosto 2020.

Perez negativo al Covid-19: torna in pista al Montmelò

Il messicano della Racing Point supera il tampone e in Spagna si riprende la sua monoposto dopo due GP di assenza in cui era stato sostituito da Hulkenberg



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA