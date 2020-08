Binotto: “Nessun divorzio in vista con Vettel. Le cose vanno benissimo”

Binotto: “Nessun divorzio in vista con Vettel. Le cose vanno benissimo” E sulla possibile abolizione del party-mode per le qualifiche il team principal si dice sereno. Mentre sullo stesso argomento Wolff minaccia: “Allora le Mercedes saranno più potenti in gara…” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 14 Agosto 2020.

Binotto: “Nessun divorzio in vista con Vettel. Le cose vanno benissimo”

E sulla possibile abolizione del party-mode per le qualifiche il team principal si dice sereno. Mentre sullo stesso argomento Wolff minaccia: “Allora le Mercedes saranno più potenti in gara…”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA