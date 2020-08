Da Kanté a Smalling e Tonali: carattere e gioventù per un’Inter in crescita

Da Kanté a Smalling e Tonali: carattere e gioventù per un’Inter in crescita Tutte le strategie di Marotta per far fare ai nerazzurri un salto in avanti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 14 Agosto 2020.

Da Kanté a Smalling e Tonali: carattere e gioventù per un’Inter in crescita

Tutte le strategie di Marotta per far fare ai nerazzurri un salto in avanti



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA