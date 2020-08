Fofana spiazza tutti: “Voglio andare al Lens, spero che l’Udinese lo capisca”

La Redazione24

,

venerdì 14 Agosto 2020.

Fofana spiazza tutti: “Voglio andare al Lens, spero che l’Udinese lo capisca”

Il centrocampista è pronto a lasciare il Friuli: “Ho già l’accordo per tornare in Francia, spero che i club trovino in fretta un’intesa”



