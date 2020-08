Il Gruppo Consigliare “Un’Altra Cirò” ed il Partito Democratico intervengono sulla nota stampa del Sindaco Paletta

La nota congiunta del gruppo consiliare “Un’Altra Cirò” e “Partito Democratico Circolo di Cirò”

LaRedazione

Cirò,

venerdì 14 Agosto 2020.

Il Gruppo Consigliare “Un’Altra Cirò” ed il Partito Democratico di Cirò, apprendono con stupore l’ulteriore inconcludente intervento a mezzo comunicato stampa, del sig. Sindaco del Comune di Cirò, (Vedi in fondo all’articolo) che serve unicamente a provocare e a creare tensioni, di modo che, per “… strategia politica …” questa si, si distolga l’attenzione dai reali ed irrisolti problemi della Ns. comunitĂ .

Infatti, si insiste su quanto successo nell’ultimo

consiglio comunale, nel corso del quale, il sig. Sindaco, ha impedito, il

regolare svolgimento dello stesso, interrompendo l’intervento del Consigliere

Marino con irriguardosi ed ossessivi scuotimenti del capo, accompagnati da “mugugni”

ed intemperanze varie, sino al punto di cercare di toglierli la parola con

interpretazioni, di parte, del regolamento del consiglio comunale, che soltanto

l’intervento del Segretario Comunale, che ha fornito la corretta

interpretazione dello stesso, ha consentito, al predetto consigliere, di

continuare il suo intervento, nel quale veniva sottolineato, tra l’altro,

l’anomalia, che nessuno della maggioranza intervenisse a relazionare

politicamente sulla proposta di approvazione del rendiconto, lasciando il

compito al responsabile dell’Ufficio Finanziario.

Per quanto attiene il comportamento e l’attività del

gruppo di opposizione, o meglio di minoranza, si evidenzia che quest’ultima, è

stata sempre presente nei vari consigli comunali assicurando sempre la propria

rappresentanza e difatti alcuni dei consiglieri, hanno disertato la seduta in

una /due occasioni, ma solo per problematiche di natura personale e famigliare,

tra l’altro prontamente comunicate al Presidente del Consiglio Comunale,

inoltre, proponendo interrogazioni e sollecitazioni per l’adozione di atti ed

il compimento di fatti, molte volte, non pubblicizzati su FB, per questioni

di opportunitĂ , non avendo Noi, come altri, manie di protagonismo. Pertanto, la

minoranza, ha sempre tenuto un comportamento corretto e nei fatti

collaborativo, aspetti che purtroppo, con fare grossolano e superficiale, non

sono mai stati colti dal sig. Sindaco.

Ancora una volta, quindi, si cerca di scaricare le

proprie responsabilità sugli altri, prima sui tecnici responsabili dell’Ufficio

Finanziari e dell’Ufficio Tecnico, oggi sull’opposizione, come se questa fosse

in grado di determinare le decisioni dell’amministrazione. Suggeriamo al

Sindaco di abbandonare questo atteggiamento e di preoccuparsi del perché,

nessuno della propria maggioranza si è alzato nel corso dell’ultimo consiglio

comunale a 2

sostenere le sue ragioni e del perché,

soltanto uno di essi, abbia preso la parola per cercare di giustificare il

nervosismo del sig. Sindaco con problemi di natura personale dello stesso.

Si preoccupi, inoltre, il sig. Sindaco, del perché

alcuni dei consiglieri di maggioranza mancano puntualmente all’approvazione di

atti fondamentali della gestione amministrativa.

Inoltre, se il paese è pulito e così purtroppo non è,

si vedano le foto allegate e ben gestito e anche così non è, visto che l’Ente

ed in perenne anticipazione di Cassa ed in perenne disavanzo, non può farci che

piacere, ma troviamo inopportuno, anche per la situazione economica in cui

versa l’Ente, procedere all’assunzione seppur temporanea di quattro unitĂ

lavorative, tra l’altro a metà del mese di agosto e con pochi e ridotti eventi

e quindi come giĂ detto, i compiti in questione, potevano essere assolti dai

lavoratori socialmente utili che da sempre li svolgono e che da sempre

attendono di essere stabilizzati.

Da parte nostra non vi è nessun “… livore …” nei

confronti di alcuno e lo abbiamo sempre dimostrato con il nostro sempre

corretto e quotidiano comportamento professionale e personale nei confronti di

tutti e a prescindere da quale parte politica essi fossero schierati. Semmai vi

è stato “STUPORE”, questo si, allorquando nessuno della maggioranza ha

relazionato in merito al rendiconto, in quanto una cosa del genere non si era

mai verificata e comunque non si sarebbe dovuta verificare.

Quindi nessun livore, come forse ha chi, non perde

occasione per offendere i propri avversari politici, farneticando di “…

suggeritori occulti …”, perché, se il sig. Sindaco, non dovesse rendersi

conto di quello che dice, far riferimento a suggeritori occulti, significa

apostrofare i consiglieri comunale di minoranza, di incapacitĂ . Ma non si

preoccupi, il Sig. Sindaco, le capacitĂ personali e professionali dei

consiglieri di minoranza sono sotto gli occhi di tutta la comunitĂ che

giornalmente le valuta e le premia. Si preoccupi, piuttosto, il sig. Sindaco,

del perché a distanza di anni non vi è ancora un progetto di restauro del

castello, a proposito del quale, abbiamo cercato sempre di evitare polemiche

strumentali, sorvolando, sulle modalitĂ di acquisto dello stesso, che ha

notevolmente contribuito a danneggiare i conti pubblici dell’Ente e sul fatto

che si è proceduto all’acquisto di un bene in parte pignorato e su altre

modalitĂ che qui intendiamo ancora una volta tralasciare.

Risponda, il sig. Sindaco e chiarisca, in merito alla

gestione dei fondi COVID, del mancato sviluppo della zona a mare o almeno

dica quale idea di sviluppo ha per la stessa, della gestione dell’area S.I.C. “Dune

della Marinella” e del suo mancato sviluppo, della strutture oramai

fatiscenti di località “Cappellieri” e dell’ex Ostello della

Gioventù, della Struttura ex Giara ora “Contea del Cirò”, del

centro servizi, dell’area sottostante Mavilia e del mancato ripristino della

funzionalitĂ della scalinata che collega la predetta Piazza 3

Mavilia con via Madonna delle Grazie e

via Giostra, della frana di via A. De Gasperi, della chiusura della chiesa

madre di Santa Maria de Plateis, dello stato di avanzamento del mare

(erosione costiera) in località “191” e della pulizia della rampa di

accesso all’arenile, sporca di calcinacci e rifiuti vari ed di erbacce tagliate

e lasciate sul posto a seccare, della mancata posa dei cestini per i rifiuti e

di bagni e docce pubbliche sull’arenile, alle quali non si può certo ovviare

con l’apposizione di alcuni bagni chimici, tra l’altro, inspiegabilmente,

soltanto in una sola zona. Ci inforni, inoltre, il sig. Sindaco sul destino

dell’Enoteca Regionale e cosa intende fare per lo sviluppo dell’agricoltura ed in

primis per rendere fruibili le stradelle interpoderali, tralasciando uscite

estemporanee quale quellaa di chiedere agli agricoltori di ripararsele da soli,

cosa che tra l’altro, molti già fanno.

Pertanto, se si vuole puntare ad uno sviluppo non solo

turistico, ma complessivo del nostro territorio, bisogna avere una maggiore

lungimiranza e spendere al meglio le risorse disponibili, non progettando opere

per centinaia di migliaia di euro, come quella di località “Martinella” che

non hanno alcuna finalitĂ , se non quella si spendere i fondi derivanti dalle

Royalties.

Ci accusa, inoltre, il sig. Sindaco, di aver copiato

ed incollato per il Ns. comunicato, quanto affermato dal Revisore dei

Conti nella propria relazione, dimostrando veramente “miopia politica” ed

infatti, si sarebbe dovuto preoccupare e si deve preoccupare, non del fatto

delle nostre sottolineature, ma proprio dei rilievi del Revisore, organo terzo,

che ha evidenziato criticitĂ , peraltro, giĂ evidenziate dalla Corte dei Conti,

alle quali, se non verrà posto rimedio, porteranno l’Ente ad un annunciato

dissesto, con gravissime ripercussioni sul’intera nostra comunità .

Questi ed altri ancora sono i problemi da affrontare e

risolvere, cosa che in oltre 13 anni di amministrazione non è stato fatto, in

quanto ad organizzare feste e sagre sono buoni tutti.

L’occasione è gradita per augurare alla nostra comunità buon ferragosto con tutte le precauzioni del caso, visto che il Covid 19 si aggira ancora.

