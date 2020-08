In Sardegna sì alle serate in discoteca e in altri locali notturni, solo all’aperto

Lo prevede l’ordinanza firmata dal governatore Christian Solinas

Cagliari,

venerdì 14 Agosto 2020.

Rispettando le misure per combattere il coronavirus, dal divieto di assembramento all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro (due se si accede sulla pista da ballo) «a seconda della capienza massima del locale». Lo prevede l’ordinanza firmata dal governatore Christian Solinas. La scelta di tenere aperti questi locali, spiega il governatore è dettata dall’«attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio sardo». In discoteca dovranno essere presenti erogatori di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere effettuata con piatti e bicchieri monouso. Nel locale potranno entrare clienti occupando al massimo il 70% della capienza autorizzata nella licenza.

