Inter tra passato e futuro: analogie con l’anno del triplete e problemi di calendario Quella nerazzurra è l’unica squadra italiana ancora in corsa in Europa, ma un approdo in finale complicherebbe i piani sull’inizio della stagione 2020-21, tra nazionali e partenza della Serie A il 19 settembre continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 14 Agosto 2020.

