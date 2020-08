Isola Capo Rizzuto: Sorpreso dai Carabinieri con fucile a canne mozze e droga, arrestato

I Carabinieri della Tenenza Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato un 27enne del luogo

Comunicato dei Carabinieri

Isola Capo Rizzuto,

venerdì 14 Agosto 2020.

Il 27enne è ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi e droga. Il giovane, a seguito di perquisizione personale e locale, è stato trovato in possesso di un fucile a canne mozze completo di munizionamento, 25 grammi di cocaina e oltre 2 chilogrammi di marjuana, parte della quale suddivisa in 134 dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L'arrestato, terminate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.

