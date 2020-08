Perché la Juve ha scelto di buttare dalla torre Dybala e non Ronaldo?

La Redazione24

,

venerdì 14 Agosto 2020.

Perché la Juve ha scelto di buttare dalla torre Dybala e non Ronaldo?

Il club non esclude un sacrificio per dare ossigeno al bilancio: in caso di maxi offerta l’argentino assicurerebbe una ricchissima plusvalenza e finanzierebbe nuovi acquisti. CR7 ha un costo residuo di 55 milioni: se parte subito si rischia una grossa svalutazione e si rinuncia ad altre opportunità commerciali



