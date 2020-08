Proseguono a Terravecchia gli eventi organizzati nell’ambito del Festival dell’Infinito

Il Premio dell’Infinito dell’edizione 2020 è stata assegnata a Rita Bruna Dicembrino, coordinatrice assistenziale del Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria di Parma

La Redazione

Terravecchia,

venerdì 14 Agosto 2020.

Al via lo scorso 8 agosto: la manifestazione, giunta quest’anno alla sua settima edizione, si è reinventata a causa dell’emergenza Covid che impone il divieto di assembramenti, ma non ha voluto interrompere una tradizione di valorizzazione del territorio attraverso i suoi talenti in ambito artistico e imprenditoriale. Il 10 agosto, il Festival ha visto l’esibizione in filodiffusione dell’artista calabrese Isabella Longo insieme alla mostra dei mosaici di Concettina Scorpiniti. Una serata che ha comunque intrattenuto, in modo diverso dal solito, il borgo calabrese, come ricordato anche dal sindaco Mauro Santoro che a nome dell’amministrazione comunale ha voluto ringraziare gli organizzatori del Festival dell’Infinito: «Quest’anno purtroppo il Covid ci ha impedito di organizzare eventi che prevedono l’assembramento di persone, ma un grazie allo staff artistico del Festival che ha comunque cercato di intrattenere Terravecchia. L’auspicio è che la situazione di emergenza rientri il prima possibile, per poter invitare di nuovo tutti a venirci a trovare, riprendendo, sempre in sicurezza, con i momenti di condivisione nel paese».

La valorizzazione dei piccoli borghi è infatti da sempre uno degli obiettivi del Festival che quest’anno, come ricordato dal direttore artistico Franco Patera, «ha preso il via, anche se in modo alternativo, per avviare una serie di manifestazioni celebrative del centesimo anno dell’autonomia di Terravecchia come Comune autonomo, ricorrenza che cade nel 2021. Anche quest’anno, nonostante la crisi, abbiamo voluto dare un forte segnale, e ci siamo riusciti grazie agli imprenditori che ogni anno ci confermano il loro sostegno, insieme alla popolazione che ha sempre partecipato». In attesa dunque del grande evento di Terravecchia 2021, e della serata che invece il prossimo 15 agosto vedrĂ unirsi in una sinergia ideale i comuni di Terravecchia, Scala Coeli e Cariati con un evento organizzato sul torrione medievale di quest’ultima, l’altro ieri sera la kermesse calabrese ha voluto prendersi un momento per riflettere sull’emergenza sanitaria di quest’anno, per ricordare chi purtroppo il Covid ha portato via e ringraziare chi ogni giorno ha lottato per salvare vite. L’occasione è stato il Premio dell’Infinito che ogni anno viene consegnato a persone, del territorio e non, che si sono distinte in diversi ambiti: l’edizione 2020 è stata assegnata a Rita Bruna Dicembrino, coordinatrice assistenziale del Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria di Parma, per dire un “grazie” ideale a tutti gli operatori sanitari che nei mesi passati non si sono risparmiati. Un ospedale, una cittĂ e una regione che hanno vissuto l’emergenza in prima linea, come la stessa Rita Dicembrino ha raccontato.

Da

coordinatrice del pronto soccorso ha visto il Covid in prima linea. Quali sono

state le difficoltĂ maggiori?

Prendere decisioni, e in fretta,

spesso senza potermi confrontare con i miei interlocutori superiori. Mi sono assunta

delle responsabilità perché il vero ostacolo è stato dover agire in fretta,

trovare delle risposte ai problemi che si presentavano, senza avere almeno

all’inizio delle vere direttive su come gestire l’emergenza. Il segreto è stato

comportarsi un po’ da artisti: in mancanza di regole, abbiamo dovuto comunque

inventare delle soluzioni.

Ci

sono state carenze, mancanza di dispositivi, personale?

Al contrario. Ho triplicato il

personale che normalmente gestisco, ogni giorno arrivavano nuovi operatori per

lavorare. Di conseguenza la difficoltà è stata reperire ogni giorno i

dispositivi per loro, ma ci è sempre arrivato tutto.

Quando

ha capito che la situazione era grave come poi è effettivamente stata?

Subito, il 23 febbraio. Quando è stato

chiuso l’ospedale di Codogno e ha iniziato a riempirsi l’ospedale di Piacenza:

quello di Parma è a meno di 60 km, sapevo che di lì a poco l’ondata avrebbe

raggiunto noi. E di fatti si è scatenata immediatamente una sorta di follia

collettiva peggiorata dal fatto che eravamo nel periodo di picco dell’influenza

stagionale. C’è stata inizialmente una difficoltà nel distinguere i casi, ma

anche questo è durato pochissimo: in una manciata di ore, ogni paziente che si

presentava era affetto da Covid.

“AndrĂ

tutto bene” è stata una frase ripetuta spesso. Ci credevate?

Sì. Era l’unico modo per

tranquillizzare i pazienti con cui di solito instauriamo un rapporto stretto,

più lungo e profondo. “Andrà tutto bene” sintetizzava quello che di solito

costruiamo con del tempo. Il tempo non lo abbiamo avuto, non c’era tempo per

pensare. L’ospedale di Parma ha procedure e strutture che consentono di

affrontare le emergenze, ma tutto questo non era nemmeno lontanamente preventivato.

“Andrà tutto bene” ce lo ripetevamo allora anche tra noi, per darci quella

forza che a momenti non avevamo.

Lei

ha avuto paura?

Sì. Per la mia famiglia, in primis.

Per me temevo di perdere la forza di cui avevo bisogno ogni giorno. Non potevo

mollare, non potevo per gli infermieri che avevano bisogno di un coordinatore e

di conseguenza per i pazienti. Ho avuto persino paura per le guardie giurate

del pronto soccorso, ad un certo punto ho chiesto che venissero mandate via,

non aveva senso che stessero lì a rischiare.

Il

ricordo peggiore, ora che quei mesi sono passati?

Vedere il resto dell’ospedale vuoto,

concentrato solo sull’emergenza Covid. Prendere atto che gli altri reparti, gli

altri pazienti, erano stati messi in stand-by. Una scena da film che non

dimenticherò per tutta la vita.

Come

saranno i prossimi mesi? Ci sarĂ una seconda ondata?

Se ci sarĂ , saremo preparati e non

vivremo quello che abbiamo passato. Siamo pronti, conosciamo meglio la

malattia, sappiamo come organizzarci e far convergere le forze dove servono. Io

credo che la maggior parte delle persone abbia compreso la pericolositĂ del

Covid, ma che tante ancora debbano prendere coscienza. Se siamo bravi possiamo

evitare o limitare l’impatto di una seconda ondata, ma nel caso negativo ce la

faremo: siamo italiani, abbiamo una marcia in piĂą. E ne usciremo, anche in nome

di chi abbiamo perso in questa battaglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA