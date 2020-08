Barcellona, disfatta senza eguali: mai così male in Champions e negli ultimi 74 anni

sabato 15 Agosto 2020.

Barcellona, disfatta senza eguali: mai così male in Champions e negli ultimi 74 anni

I catalani non prendevano 8 gol in una sola partita dal 1946. L’eliminazione prosegue la striscia dei pesanti tonfi in Europa negli ultimi anni



