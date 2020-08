Causa blackout nella notte Cirò Marina rimane senza acqua: attivato il servizio autobotte

La mancanza di elettricità ha causato lo svuotamento dei serbatoi

La Redazione

Cirò Marina ,

sabato 15 Agosto 2020.

Nella notte le pompe di sollevamento nei pozzi Lipuda che alimentano la cittadina di Cirò Marina, hanno smesso di funzionare e i serbatoi sono stati svuotati.

La causa non è imputabile al Comune perchè il guasto è stato causato per la mancanza di energia elettrica, il quale l’ente gestore, Enel, ha già prrovveduto a ripristinarla e successivamente riattivata l’erogazione dell’acqua dalla Sorical.

L’erogazione dell’acqua nella giornata di oggi, subirà diminuzioni e interruzioni, il servizio tornerà regolare in giornata. È stato attivato il servizio autobotte e gli operai comunali stanno girando per Cirò Marina sugli interventi programmati. Per chi ne farà richiesta occorre telefonare al 3890563432 fino alle 13 e successivamente al 328 678 5839.

© RIPRODUZIONE RISERVATA