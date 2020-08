Clamoroso in MotoGP: Dovizioso dice addio alla Ducati!

Clamoroso in MotoGP: Dovizioso dice addio alla Ducati! Giocando d’anticipo, Andrea questa mattina in Austria ha comunicato ai vertici della rossa che ha deciso di non voler continuare nel 2021 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 15 Agosto 2020.

Clamoroso in MotoGP: Dovizioso dice addio alla Ducati!

Giocando d’anticipo, Andrea questa mattina in Austria ha comunicato ai vertici della rossa che ha deciso di non voler continuare nel 2021



