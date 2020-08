Coronavirus, in Italia 479 nuovi casi. Governo, stretta sulla movida: discoteche chiuse e mascherine obbligatorie

Coronavirus, in Italia 479 nuovi casi. Governo, stretta sulla movida: discoteche chiuse e mascherine obbligatorie Rispetto alla giornata di ieri è in calo il numero dei contagi nel nostro Paese. Tornano a salire, però, i ricoveri: sono 23 in più rispetto al 15 agosto. In terapia intensiva ci sono 56 pazienti, uno in più di […]

La Redazione24

,

domenica 16 Agosto 2020.

Coronavirus, in Italia 479 nuovi casi. Governo, stretta sulla movida: discoteche chiuse e mascherine obbligatorie

Rispetto alla giornata di ieri è in calo il numero dei contagi nel nostro Paese. Tornano a salire, però, i ricoveri: sono 23 in più rispetto al 15 agosto. In terapia intensiva ci sono 56 pazienti, uno in più di ieri



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA