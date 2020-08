Inter, Zhang in Germania: sorrisi con Conte e raccomandazioni per domani

Inter, Zhang in Germania: sorrisi con Conte e raccomandazioni per domani Il presidente ha raggiunto i nerazzurri a Dusseldorf per vivere insieme la vigilia della semifinale contro lo Shakhtar

domenica 16 Agosto 2020.

Inter, Zhang in Germania: sorrisi con Conte e raccomandazioni per domani

Il presidente ha raggiunto i nerazzurri a Dusseldorf per vivere insieme la vigilia della semifinale contro lo Shakhtar



