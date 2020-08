Mercato sospeso a Strongoli, il presidente Ana: “Che colpa hanno i commercianti che un mercato di 70 espositori diventasse di 120?”

La nota di Mario Pino presidente Ana Calabria tramite la pagina facebook

La Redazione

Strongoli,

domenica 16 Agosto 2020.

Il Dott. Carmine Levato del Settore Area Vigilanza del Comune di Strongoli per aver vigilato sul mercato così bene da determinarne la chiusura!

Ci teniamo a chiedere al Signor Levato queste cose:

1- Che colpa hanno i commercianti se gli uffici preposti non hanno saputo evitare che un mercato di 70 espositori diventasse di 120?

2- Che colpa hanno i commercianti se l’arteria parallela al mercato il giorno dello svolgimento dello stesso si è intasata? 3- Perché fare lo sceriffo con i commercianti in regola e tollerare l’abusivo o il saltuario che viene al mercato?

4- Perché dire che i mezzi di soccorso non possono accedere nell’area mercatale se invece i residenti passano tranquillamente perché autorizzati nel mercato con le macchine?

Ci sarebbero ancora tante cose da chiedere, quello che ci teniamo a dire con tutta la nostra voce è VERGOGNA! Troppo facile amministrare così.

Sarà nostra cura inviarle video e riprese di quello che succede sul lungomare la sera, si parla NON di possibili assembramenti, ma di veri e propri assembramenti. E lei dov’è?

Questo suo comportamento è forse dettato dal fatto che si è appena insediato e vuole dimostrare qualcosa a qualcuno? Sappia, “Dott. Levato” , che Strongoli non è “cosa sua”, favorire l’associtavismo è sancito nella costituzione per evitare che succedano queste cose che penalizzano decine di famiglie.

