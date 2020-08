Morbidelli non usa giri di parole: “Zarco è un mezzo assassino”

La Redazione24

,

domenica 16 Agosto 2020.

Morbidelli non usa giri di parole: “Zarco è un mezzo assassino”

Il pilota della Yamaha commenta l’incidente: “Fare una frenata così a 300 km all’ora vuol dire avere poco amore per chi sta correndo con te. È stato molto pericoloso per me, per lui, ma anche per Rossi e Vinales”



