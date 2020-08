Moto2 Austria, che paura per Syahrin: vola per aria ma è ok

Moto2 Austria, che paura per Syahrin: vola per aria ma è ok Al 4. giro della gara il malese centra in pieno la moto di Enea Bastianini, appena scivolato e decolla. Bandiera rossa, soccorsi immediati, ma nulla di grave continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 16 Agosto 2020.

Moto2 Austria, che paura per Syahrin: vola per aria ma è ok

Al 4. giro della gara il malese centra in pieno la moto di Enea Bastianini, appena scivolato e decolla. Bandiera rossa, soccorsi immediati, ma nulla di grave



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA