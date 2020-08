Psg e Lione in semifinale, la rivincita della “Farmers League”

domenica 16 Agosto 2020.

Psg e Lione in semifinale, la rivincita della “Farmers League”

E dire che dovevano andare subito fuori per lo stop Covid. Per la prima volta due francesi nel G4 della Champions. E Mbappé ironizza sui pregiudizi attorno a un campionato percepito solo come coltivatore di talenti



