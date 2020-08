Sospensione mercato Strongoli, i componenti del Comando Polizia Locale: “le critiche rivolte al Comandante siano fuori luogo ed inopportune”

La nota dei componenti del Comando Polizia locale di Strongoli

La Redazione

Strongoli,

domenica 16 Agosto 2020.

In merito alla nota pubblicata su facebook dal presidente regionale ANA – Mario Pino – riguardante la sospensione del mercato di Marina di Strongoli, riteniamo che le critiche rivolte al Comandante della Polizia Locale di Strongoli – Dott. Carmine Levato – siano fuori luogo ed inopportune. Sosteniamo che le motivazioni che hanno spinto ad emettere l’ordinanza di sospensione del mercato estivo siano effettivamente fondate, infatti l’ordinanza in questione ha trovato larga condivisione tra la popolazione, i commercianti locali e alcuni dei mercanti stessi. La salute dei cittadini e la sicurezza pubblica devono essere sempre garantiti sopra ogni altro interesse. In alternativa alla caduta di stile da parte di un rappresentante di categoria ci si aspettava invece un invito ad un confronto costruttivo. I dati in aumento del contagio da COVID-19 confermano che la decisione intrapresa è doverosa e necessaria perchè i provvedimenti della pubblica amministrazione devono sempre salvaguardare la salute e gli interessi della collettivitĂ .

