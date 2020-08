Tartaruga depone le uova nella notte sulla spiaggia di Cirò Marina: i ragazzi la vedono e la proteggono

Una tartaruga Caretta ha deposto le uova nella notte dopo ferragosto sulla spiaggia di Madonna di mare, non è passata inosservata e i giovani l’hanno protetta e chiamato aiuto alla Guardia costiera

La Redazione

Cirò Marina ,

domenica 16 Agosto 2020.

Nonostante la presenza di persone, la tartaruga ha deciso di fermarsi sulla spiaggia di Cirò Marina sotto Madonna di mare a pochi metri dalla confusione e deporre le uova, intorno alle 3:00 di notte, e dopo e tornata in mare, per fortuna è stata vista da alcuni ragazzi che partecipavano alla serata di ferragosto che, si sono subito attivati per proteggere l’esemplare chiamando la Guardia costiera di Cirò Marina,

