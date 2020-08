Autorizzazione per discarica Scandale, On. Sergio Torromino: incontrerò la presidente Iole Santelli e l’assessore all’ambiente

Insieme cercheremo una soluzione affinché la provincia di Crotone non sia la pattumiere della Calabria

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

lunedì 17 Agosto 2020.

Non hanno sortito nessun effetto le continue proteste degli ultimi mesi da

parte dei cittadini di Scandale e di tutto il crotonese affinché la Provincia

di Crotone non diventasse la pattumiera della Calabria con la costruenda

discarica a Santa Maria, in località Scandale. di 400.000 metri cubi. Notizie

dell’ultima ora provenienti dalla Regione Calabria non hanno tenuto conto delle

manifestazioni degli amministratori locali e delle associazioni per evitare che

si realizzasse la discarica in quel di Scandale. La Regione Calabria,

presidente Iole Santelli, ha invece autorizzato la realizzazione. Non si sono

fatti attendere i commenti negativi da parte di politici e amministratori

crotonesi. L’On. Sergio Torromino ha dichiarato:

“Al più presto incontrerò la presidente della Regione Jole Santelli,

l’assessore all’ambiente per cercare insieme una soluzione strategica affinché

la provincia di Crotone non sia destinataria dei rifiuti di tutta la Calabria.

È di questi giorni la notizia della firma del decreto dirigenziale della

Regione Calabria che autorizzerebbe la costruzione della ennesima discarica

nella provincia di Crotone, un sito di 400mila metri cubi a Santa Maria in

località Scandale. Al di là dei tecnicismi sulla fattibilità o meno della

discarica, sui quali non intendo soffermarmi, questo rappresenterebbe

l’ennesimo scempio perpetrato nei confronti della provincia di Crotone, un

progetto iniziato nel 2010 ed evidentemente mai accantonato. La città di

Crotone e la sua provincia non devono essere considerate la discarica della

Calabria, non rimarremo inermi senza far sentire la nostra voce e

soprattutto il nostro grido di protesta. Non lasceremo che si perpetri questo

ennesimo scempio ai danni della salute, dell’incolumità dei cittadini e del

territorio. La nostra è una provincia che merita rispetto, deve essere

valorizzata per le sue bellezze, le risorse culturali e paesaggistiche. La

politica che deve essere messa in campo deve essere quella di rilancio e di

investimento verso questa parte di Calabria, non certo quella di affossarla

rendendola una discarica a cielo aperto, i nostri cittadini pretendono rispetto

e tutela ed il mio impegno sarà appunto verso la difesa del territorio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA