Prima tappa del Gran Premio Manente questa sera 17 agosto a Verzino

Non si arrendono i fratelli Marasco, e dopo aver presentato 3 serate di Anteprima del Gran Premio Manente a Torretta di Crucoli presso le Cantine Greco, sono pronti per toccare i luoghi del cuore del grande maestro Checco Manente

Giuseppe Benevento

Verzino,

lunedì 17 Agosto 2020.

Si parte da Verzino il 17 Agosto H21,30.

Importante collaborazione questa di Verzino con il Sindaco di Dr. Pino Cozza e di tutti i comuni che ci ospitano. Queste Amministrazioni continuano a credere che la cultura sia veicolo a sostegno dell’arte in generale e che dia respiro in questi momenti particolari che tutto il settore vive.

Quindi 17 agosto a Verzino prima tappa del Gran Premio Manente con le telecamere di Calabriasona e Video Calabria una serata che andrĂ in onda sulle nostre reti per tutto l’inverno!!

Ecco il nostro SUD IN FESTA:

Ciccio Nucera nasce come musicista della tradizione popolare grecanica. Virtuoso organettista e grande suonatore di tamburello, dopo una lunga esperienza caratterizzata da esibizioni nelle feste del paese, si fa notare da un pubblico piĂą ampio, grazie alla sua personalitĂ travolgente: si moltiplicano le sue collaborazioni con tantissimi artisti e, in particolare, con la Calabria.

Claudio Cavallo Immagine simbolo della cultura pugliese della musica popolare in tutto il Mondo. Lui Claudio Cavallo il canzoniere per eccellenza è fondatore de MascarimirĂ­. Di origini rom che agli inizi degli anni novanta ha contribuito all’affermazione ed alla crescita della musica salentina.

Valentina Balistreri

Un cognome e una parentela importanti, legati ad una storica cantastorie siciliana: “l’appassionata” Rosa Balistreri; prima di tutto però, una voce grintosa dal timbro tanto sensuale quanto rabbioso.

Di origini palermitane, vive a Reggio Calabria dal 2000: dove svolge una meticolosa e puntuale attivitĂ di ricerca che attraversa tutta la tradizione della musica popolare.

Avremo altre sorprese e altri ospiti. Si preannuncia una piacevole serata, e il tutto sarà gestito in sicurezza rispetto alle norme previste e in vigore. A tal fine è importante prenotare il proprio posto ai contatti in calce alla locandina e venire muniti di mascherina.

Il 23 Agosto presso il Santuario della Madonna di Manipuglia a Crucoli la serata finale che avrà grandi soprese in termini artistici. Su FB è possibile seguire la pagina dedicata al Gran Premio Manente per essere informati in tempo reale su tutti gli eventi.

