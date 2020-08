Dal flop nerazzurro a leader del Siviglia, Banega guida l’attacco all’Inter

Dal flop nerazzurro a leader del Siviglia, Banega guida l’attacco all’Inter Il Tanguito arrivò 4 anni fa a Milano per essere un leader, finì in panchina e poi tornò in Spagna. Ora la pedina imprescindibile degli spagnoli che venerdì a Colonia contendono alla squadra di Conte il trofeo dell’Europa League continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

mercoledì 19 Agosto 2020.

Dal flop nerazzurro a leader del Siviglia, Banega guida l’attacco all’Inter

Il Tanguito arrivò 4 anni fa a Milano per essere un leader, finì in panchina e poi tornò in Spagna. Ora la pedina imprescindibile degli spagnoli che venerdì a Colonia contendono alla squadra di Conte il trofeo dell’Europa League



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA