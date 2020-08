Eriksen cerca il lieto fine: “Ancora in finale, ma stavolta festeggio io”

Eriksen cerca il lieto fine: “Ancora in finale, ma stavolta festeggio io” Il danese la scorsa stagione si giocò la Champions in maglia Tottenham contro il Liverpool: “Perderla non è stato bello, questa volta sarà diverso” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 19 Agosto 2020.

Eriksen cerca il lieto fine: “Ancora in finale, ma stavolta festeggio io”

Il danese la scorsa stagione si giocò la Champions in maglia Tottenham contro il Liverpool: “Perderla non è stato bello, questa volta sarà diverso”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA