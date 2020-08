Freni e pastiglie dei freni nelle nostre automobili

Le pastiglie dei frenidell’auto sono forse la parte più importante per salvaguardare la propria incolumità alla guida di un veicolo.

mercoledì 19 Agosto 2020.

Viaggiare con il proprio autoveicolo assicura comodità ed elasticità alla nostra tabella di marcia, assicurandoci un itinerario che si sposi con le nostre esigenze e preferenze. Le performance dei nostri freni a disco sono pertanto da mettere al primo posto per la buona riuscita di un’esperienza simile. Andiamo più nello specifico: cosa sono le pastiglie dei freni?

Cosa sono le pastiglie dei freni?

“Le pastiglie del freno sono un componente dei freni a disco, vengono chiamate anche pasticche, pattini freno o guarnizioni di attrito […] Lo strato d’attrito genera una frizione sul disco freno quando viene premuto su di esso. A seconda delle proprietà e della composizione del materiale d’attrito si può privilegiare l’efficienza (la forza frenante) o la durata delle pastiglie.” (Fonte: Wikipedia)

Non è difficile intuire l’importanza del funzionamento corretto di questa parte dell’auto: pastiglie dei freni malandate? Incidente assicurato!

Sostituire le pastiglie dei freni

Il periodo di tempo per il quale è meglio cambiare le pastiglie del freno è abbastanza variabile. L’usura dei freni a disco dipende da diversi fattori come i chilometri percorsi, lo stile di guida, le strade percorse. È buona usanza sostituire le pastiglie dei freni ogni 35’000 km circa.

Sostituire le pasticche dei freni non è un intervento particolarmente complesso, occorre soltanto un po’ di pratica e una buona dose di pazienza. Abbiamo peraltro trovato questa comoda guida che vi aiuterà moltissimo nel processo.

Costo pastiglie dei freni?

Quanto costano però le pastiglie dei freni? Il prezzo varia da meno di una decina di euro ad un paio di decine, in relazione anche alla qualità e al veicolo nel quale andranno montate. Controllate su Motordoctor.it per trovare i migliori prezzi e le migliori offerte per pastiglie dei freni di qualità per la vostra autovettura!

