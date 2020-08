Cirò Marina: bambina rischia di annegare nella piscina del Villaggio Punta Alice, salvata dal Bagnino

E’ successo nella mattinata di oggi nel Villaggio turistico “Punta Alice” di Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina ,

giovedì 20 Agosto 2020.

Una bambina di 3 anni rischia di annegare in piscina: le salva la vita il Bagnino, Alfredo Zurlo con esperienza da anni, brevettato Fin, originario del luogo che, presente ai bordi della piscina, allertato dalle urla della madre della bimbna, interviene prontamente, la tira fuori dall’acqua e comincia a praticarle le manovre di Primo Soccorso previste nei casi di annegamento, piano piano la bimba si riprende, comincia ad espellere l’acqua ingoiata nei pochi minuti in cui ha perso i sensi, comincia così a rispondere alle sollecitazioni del Bagnino. Sono momenti di grande angoscia vissuti con particolare apprensione dai genitori della bimba che sono presenti sul posto e di una folla di curiosi che nel frattempo si sono radunati ai bordi della piscina. Sono minuti interminabili durante i quali c’è chi grida, chi si dispera e chi prega per il buon esito del salvataggio. Intanto sono arrivati i volontari del soccorso della Croce Rossa ed hanno trasportato con l’ambulanza presso la sede dell’elisoccorso dove il medico ha prestato le prime cure e poi è ritornata con i genitori al villaggio.

E’ successo nella mattinata di oggi nel Villaggio turistico “Punta Alice” di Cirò Marina che, come è noto, in questo periodo accoglie tantissimi ospiti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Ma l’episodio, oltre a mettere in luce la bravura e la professionalità di Alfredo, dimostra come sia importante per le strutture balneari disporre di personale qualificato ccome i Bagnini, che sappiano conservare sangue freddo e intervenire al momento opportuno e con le tecniche appropriate.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina.

