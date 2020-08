Coronavirus, oggi in Italia 845 nuovi casi: mai così tanti dal 16 maggio. Ricoveri ancora in crescita

Coronavirus, oggi in Italia 845 nuovi casi: mai così tanti dal 16 maggio. Ricoveri ancora in crescita Sono 883 i degenti nei reparti Covid-19 del nostro Paese, mentre in terapia intensiva ci sono 66 persone: è il quarto giorno consecutivo che si registra un incremento nel numero dei ricoverati continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

giovedì 20 Agosto 2020.

Coronavirus, oggi in Italia 845 nuovi casi: mai così tanti dal 16 maggio. Ricoveri ancora in crescita

Sono 883 i degenti nei reparti Covid-19 del nostro Paese, mentre in terapia intensiva ci sono 66 persone: è il quarto giorno consecutivo che si registra un incremento nel numero dei ricoverati



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA