Il piano di Pirlo: Dzeko, Locatelli e duttilità tattica. Così il Maestro ridisegna la Juve Le idee del tecnico per dare un volto nuovo alla squadra: niente moduli fissi, in mediana serve freschezza e cerca esperienza per l’attacco continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 20 Agosto 2020.

