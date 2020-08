Lewandowski è una macchina da gol: in finale per raggiungere il record di CR7

Lewandowski è una macchina da gol: in finale per raggiungere il record di CR7 Il centravanti del Bayern è a quota 15 gol in questa Champions (55 in stagione): il primato di Cristiano (17 nel 2013-14) è a rischio. E la coppia con Gnabry è già la più prolifica di sempre in una singola edizione […]

La Redazione24

,

giovedì 20 Agosto 2020.

Lewandowski è una macchina da gol: in finale per raggiungere il record di CR7

Il centravanti del Bayern è a quota 15 gol in questa Champions (55 in stagione): il primato di Cristiano (17 nel 2013-14) è a rischio. E la coppia con Gnabry è già la più prolifica di sempre in una singola edizione



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA