LIVE – Ibra-Milan, oggi nuovi contatti. Lazio-Muriqi verso l’annuncio. PiquĂ© via dal Barça?

LIVE – Ibra-Milan, oggi nuovi contatti. Lazio-Muriqi verso l’annuncio. Piqué via dal Barça? Accordo biancoceleste col Fenerbahce per 18 milioni: nell’affare anche Bastos. Il Chelsea chiede 30 milioni per l’esterno, i nerazzurri aspettano uno sconto ma l’affare si farà. L’attaccante può ritrovare Iachini continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 20 Agosto 2020.

LIVE – Ibra-Milan, oggi nuovi contatti. Lazio-Muriqi verso l’annuncio. Piqué via dal Barça?

Accordo biancoceleste col Fenerbahce per 18 milioni: nell’affare anche Bastos. Il Chelsea chiede 30 milioni per l’esterno, i nerazzurri aspettano uno sconto ma l’affare si farà. L’attaccante può ritrovare Iachini



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA