Chiusura discoteche, sale ballo e obbligo mascherine: riunione in Prefettura di Crotone per controlli nel territorio provinciale

Illustrati i dispositivi di controllo pianificati dalle Forze di polizia coadiuvate dalle polizie municipali, mirati a verificare, nel territorio il rispetto delle disposizioni

La Redazione

Crotone,

venerdì 21 Agosto 2020.

Nella mattinata di oggi, si è riunito, in Prefettura a Crotone, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Vice Prefetto Vicario, al quale hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze di polizia, i Sindaci, i Commissari Straordinari e i Comandanti delle polizie municipali dei comuni rivieraschi della provincia.

All’ordine del giorno della riunione, la discussione in merito all’ordinanza del Ministro della salute del 16 agosto 2020, con la quale è stato disposto l’obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00 di usare protezioni delle vie respiratorie_anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove si possano formare più facilmente assembramenti, spontanei e/o occasionali.

In particolare, sono stati illustrati i dispositivi di controllo pianificati dalle Forze di polizia coadiuvate dalle polizie municipali, mirati a verificare, nel territorio il rispetto delle disposizioni succitate. Si è altresì esaminata la situazione dei locali e l’osservanza del divieto di svolgere attività di intrattenimento danzante per discoteche, sale da ballo, lidi e locali assimilati, focalizzando l’attenzione su quei luoghi, frequentati in particolar modo o dalle fasce più giovani della popolazione, nei quali più alto è il rischiò di situazioni di mancato rispetto delle precauzioni anti-Covid.

Nel corso della riunione è infine emersa la necessità , da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati, di mantenere altro il livello dell’attenzione sulla diffusione del contagio da Covid-10 e di rinnovare costantemente l’opera di sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di utilizzare i dispositivi di protezione e di rispettare rigorosamente le regole di igiene e distanziamento sociale, al fine di evitare la diffusione del contagio.

