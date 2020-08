Gran Premio Manente 2020, Edizione straordinaria: domenica 23 agosto al Santuario Madonna di Manipuglia a Crucoli

Un Gran GalĂ della Musica per ripercorrere quelli che sono stati questi anni del Manente e omaggiare in maniera importante questo grande artista del nostro territorio

Crucoli,

venerdì 21 Agosto 2020.

Dopo i 3 giorni di Anteprima presso le Cantine Greco di

Torretta di Crucoli che hanno visto protagonista la cultura a 360′ e un

alternarsi di artisti è stata la volta di Verzino GG 17 Agosto. Un

grande spettacolo tutto nel rispetto delle norme vigenti. SUD IN FESTA

nel campo sportivo verzinese alla presenza del Sindaco Dr Pino Cozza e

di tutta l’amministrazione che ha sostenuto questo progetto artistico

che ormai ha toccato la 9 edizione, hanno portato la musica e il sound

del Sud Italia grandi artisti. Ospite d’eccezione il grande Claudio

Cavallo. Il sindaco Pino Cozza e tutta l’amministrazione è stato

premiato dall’organizzazione del premio per aver sostenuto con forza

tutto il Premio Manente.

Il 23 Agosto tocca a Crucoli. Totalmente rivisitato vista la situazione saremo accolti da:

Si alterneranno sul palcoscenico del Manente diversi artisti che sono simbolo della cultura, e voce di Calabria. Il maestro Francesco Loccisano con la sua chitarra battente ci presenta il suo nuovo singolo “Danza Ionia” che anticipa l’uscita dell’album “Venti” nel prossimo autunno.

Sandro Sottile musicista e polistrumentista, compositore, poeta ci farĂ ripercorrere i suoi successi.

Il grande Ciccio Nucera ormai conosciuto a livello internazionale che anima le piazze con il suo progetto “La tarantella crea dipendenza”

Davis Muccari giovane organettista, musicista, voce delicata e travolgente con il suo sound ritmico e giovanile e il suo ultimo lavoro discografico “Canzuni d’amuri”.

Il maestro Checco Pallone si dal collettivo Dedalus ha sempre portato alta la bandiera della musica di contaminazione e ricerca con nuove sonoritĂ . Insieme a lui Tiziana Grezzi.

E ancoraaaaa tanti altri ospiti.

Ripercorreremo attraverso la visione dei videoclip gli 8 vincitori e daremo un segno di continuitĂ .

Per partecipare è utile prenotare al numero o mandare una mail pochi posti a sedere disponibili 200

