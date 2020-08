Lautaro Martinez è pronto per la finale: “Dobbiamo vincere, siamo l’Inter”

La Redazione24

,

venerdì 21 Agosto 2020.

Lautaro Martinez è pronto per la finale: “Dobbiamo vincere, siamo l’Inter”

L’argentino non si tira indietro prima della partita più importante: “Per me è indifferente incontrare il Siviglia o un’altra squadra, dobbiamo portare a casa la coppa”



